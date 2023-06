Italia-Uruguay | salta l’audio della telecronaca della finale Mondiale Under 20

(Di lunedì 12 giugno 2023) Problemi tecnici con il segnale internazionale per ladei Mondiali20 di calcio tra. Alle condizioni tutt’altro che ottimali del terreno di gioco si sono aggiunti i problemi tecnici con il segnale. La linea è caduta per qualche istante e quando sono tornate le immaginipartita, èto(affidata a Giacomo Capuano con commento tecnico di Ubaldo Righetti). Dopo pochi minuti, è tornata la voce dei commentatori, giusto in tempo per annunciare la correzione var: dal rosso al giallo per Prati. SportFace.

Israele batte 3 - 1 la Corea del Sud e chiude al terzo posto il mondiale Under 20, che si chiude stasera alle 23 a La Plata in Argentina con la finale tra. Per Israele a segno Binyamin al 19', Senior al 76' e Khalaili all'85'. per i coreani in gol al 24' Lee Seung - Won per il momentaneo 1 - 1.U20 0 - 0 LIVE(4 - 3 - 1 - 2): Desplanches; Prati, Ghilardi, Guarino, Turicchia; Casadei, Faticanti, Giovane; Baldanzi; Pafundi, Ambrosino. Ct: Nunziata.(4 - 2 - 3 - ...Mondiali U20, finale 1° - 2° posto Stadio Ciudad de La PlataMarcatori: Arbitro: ...

Italia-Uruguay 0-0: fuori Ambrosino e Pafundi, dentro Montevago e Esposito | Diretta Finale Mondiali U20 La Gazzetta dello Sport

A un passo dal sogno. Italia-Uruguay è la partita che vale il tetto del mondo, un traguardo mai raggiunto prima dalla Nazionale Under 20 nelle 21 edizioni che hanno preceduto quella che si sta ...Ci siamo, l'Italia Under 20 dà l'assalto al Mondiale nella finalissima contro l'Uruguay. Ecco le formazioni ufficiali: ITALIA (4-3-1-2): Desplanches; Turicchia, Ghilardi, Guarino, Giovane; Prati, ...