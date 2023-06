Italia under 20 vice campione del Mondo | l’Inter celebra suoi 3 baby

(Di lunedì 12 giugno 2023) L’20 èdel, ieri la sconfitta in finale 0-1 contro l’Uruguay.è stata rappresentata con tre ragazzi della Primavera COMPLIMENTI ? Il Mondiale20 è andato all’Uruguay, per l’solo la medaglia d’argento. Un traguardo comunque storico e importante per i ragazzi di Nunziata, sconfitti ieri sera per 0-1 dopo un gol al minuto 86.è stata rappresentata con tre giocatori della Primavera: Alessandro Fontanarosa, Mattia Zanotti e Francesco Pio Esposito. Su Twitter, il club hato icampioni del. Fieri di voi ragazzi! Alessandro Fontanarosa, Mattia Zanotti, Francesco Pio ...

...verrà proiettato il documentario We cannot livethat flag , di Lucio Laugelli (2021), prodotto dall'associazione Social Domus . Il documentario narra di un gruppo di rifugiati afghani in...Anche in questa edizione, la XXI in, sono state assegnate sei borse di studio del valore di 20.000 euro ciascuna ad altrettante ricercatrici35, sulla base dell'eccellenza riconosciuta ...i titoli degli Europei21. Pertanto non possono mancare i goleador di livello assoluto, gli ... e soprattutto cinque anni dopo fu suo il gol del 3 - 2 nella leggendaria semifinale- ...

Italia, che peccato: l'Under 20 perde il Mondiale, vince l'Uruguay Corriere dello Sport

L'anno scorso a Lenzerheide l'Italia della mountain bike si era esaltata con la bellissima vittoria di Luca Braidot. L'azzurro non si è ripetuto nella tappa della Coppa del Mondo di cross-country, ma ...Terminato il sogno e anche la sua avventura, l’attaccante saluta squadra e tifosi per tornare all’Inter. Sebastiano Esposito al Bari ha mostrato gran parte… Leggi ...