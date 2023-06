Italia-Spagna | i precedenti | la nuova grande classica d’Europa | azzurri a caccia del riscatto

(Di lunedì 12 giugno 2023) Un bilancio in parità. O quasi., giovedì 15 giugno vivrà il suo 40esimo capitolo. Succederà in occasione della semifinale della Nations League 2023, che in Olanda mette di fronte le Nazionali allenate da Roberto Mancini e Luis De La Fuente. Con gliche vanno adeldopo la sconfitta per 2-1 subita nel 2021 a San Siro proprio nel penultimo atto di questa competizione, che poi vide il trionfo della Francia. Vedremo se Barella e compagni riusciranno a vendicarsi. Il bilancio, dicevamo, viaggia sul filo dell’equilibrio: 11 vittorie azzurre, 16 pareggi e 12 sconfitte con 45 gol segnati e 43 subiti. Sono questi i 39ufficiali dell’contro la ...

Siamo giunti ai nastri di partenza della attesissima Final 4 della Nations League 2023 che si disputerà in Olanda. Si sta per alzare il sipario sulla fase conclusiva della terza edizione di questa man ...