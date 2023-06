Italia sconfitta in finale | l' Uruguay vince il Mondiale U 20

Tornare qua e non farcela sarebbe stata unaenorme. Cagliari mi ha permesso di volare in carriera, ine in Europa. Ci sono ragazzi in questa squadra con grande cuore. Abbiamo un ...... Rodri e compagni arrivano dallacontro la Scozia per 2 - 0 alle qualificazioni dell'... Mentre il trionfo dell'è fissato 4.50 da LeoVegas, 3.75 su Netbet e Novibet . Leggi i commenti ...Estasi rossazzurra: 3 - 1 al Pisa. Così il Catania Beach Soccer mette in bacheca la sua sesta CoppaAon e riscatta lain Supercoppa subita proprio ad opera della compagine toscana. A decidere la finale 2023 disputatasi nel tardo pomeriggio di oggi a Vasto le marcature di Percia ...

Under 20, Italia sconfitta in finale: Uruguay campione del Mondo - Sportmediaset Sport Mediaset

LA PLATA (ARGENTINA) (ITALPRESS) - Il sogno dell'Italia U20 si infrange sul più bello, in finale contro l'Uruguay: allo stadio Diego Armando Maradona di La Pla ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...