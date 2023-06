Italia sconfitta in finale | l’Uruguay vince il Mondiale U 20

(Di lunedì 12 giugno 2023) LA PLATA (ARGENTINA) (ITALPRESS) – Il sogno dell’U20 si infrange sul più bello, incontro: allo stadio Diego Armando Maradona di La Plata, la Celeste allenata da Broli si impone per 1-0, grazie alla rete di Luciano Rodriguez all’86’, convalidata dopo controllo Var. All’è mancato l’apporto dei suoi uomini di maggiore qualità in una partita non spettacolare sul piano tecnico, anche a causa delle condizioni pessime del terreno di gioco. Tanto Uruguay e pocanel primo tempo: gli azzurrini di Nunziata faticano nell’uscita di palla dalla difesa e soffrono l’aggressività degli avversari. Dopo un discreto inizio, Pafundi e Baldanzi si eclissano e non riescono ad incidere con la loro qualità. L’si affida prevalentemente alla soluzione del lancio ...

Unadolorosa ma inevitabile per gli Azzurrini contro l'Uruguay. Il Mondiale under 20 va infatti alla Celeste che ha oggettivamente ...Dopo lacontro la Nigeria (2 - 0), l'ha strappato il pass per la fase a eliminazione diretta battendo nettamente i dominicani con il risultato di 3 - 0, frutto di un'altra doppietta ...Tornare qua e non farcela sarebbe stata unaenorme. Cagliari mi ha permesso di volare in carriera, ine in Europa. Ci sono ragazzi in questa squadra con grande cuore. Abbiamo un ...

Quattro su quattro. L'Italia Under 20 vede in Argentina sfumare al minuto 85, sugli sviluppi di un calcio d'angolo, la Coppa del Mondo di categoria. Vince l'Uruguay (che ad onor del ...Non è una bocciatura, non c’è alcun passo indietro. La strada è giusta, le prospettive ci sono. Testa alta, Italia. Nella notte di La Plata l’Uruguay è più cattivo, fisicamente superiore, più pronto a ...