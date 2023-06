Isola dei Famosi anticipazioni 12 giugno 2023 | nomination semifinale | chi va in finale

Leggi su spettacoloitaliano

(Di lunedì 12 giugno 2023)dei12dei12Stasera su Canale 5 ci sarà lade L’dei. Ilary Blasi, accompagnata da Vladimir Luxuria ed Enrico Papi, guiderà i concorrenti in questa ultima settimana di reality. La lotta per la sopravvivenza continua e gli animi dei naufraghi sono ormai in netto contrasto. L’obiettivo è vincere e il giorno dell’ultima puntata si avvicina. Chi va in? A seguire:dei...