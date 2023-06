Ischia | lascia guidare la barca alla figlia e le fa un filmato | «Una moda pericolosa e diseducativa» – Il video

Leggi su open.online

(Di lunedì 12 giugno 2023) «Estate alle porte e torna ladei bambini messiguida di barche». La denuncia arriva via social da Francesco Emilio Borrelli, deputato di Alleanza Verdi Sinistra. Il parlamentare campano ha ricevuto da alcuni utenti la segnalazione dell’ennesimo episodio in cui i genitori affidano la guida di un’imzione ai propri figli minorenni. Nelpubblicato da Borrelli su Facebook si vede una bambinaunaal largo dell’isola di, mentre il padre le fa un, lo pubblica su Instagram e scrive: «Buona domenicaioli, oggi guida il mio amore». Il deputato di Avs ha sporto denunciacapitaneria di porto e ha lanciato un appello sui suoi canali social in vista della stagione estiva. ...