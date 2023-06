Ippoliti sulla lite con Timperi a Uno Mattina | “Lui insofferente da anni | non si può lavorare così”

Leggi su tpi

(Di lunedì 12 giugno 2023) Sta facendo parlare da qualche ora lo screzio a Unotra Tiberioe Gi, con quest’ultimo che, davanti agli ‘sbuffi’ del conduttore, si è innervosito e ha lasciato lo studio. Un momento televisivo di imbarazzo e tensione in diretta nel corso della sua rassegna stampa inserita nello storico programma di Rai1. E a spiegare le sue ragioni all’Adnkronos è lo stesso, che ha raccontato di un rapporto non idilliaco con lo stessoche non è recente ma va avanti da tempo. “Sonoche si verificano questi episodi: ogni volta che io parlo sbuffa, mi chiede ‘ma dobbiamo proprio parlarne?’, guarda l’orologio. Ma perché? Io vorrei solo essere messo nella condizione di poter fare il mio lavoro, non è possibilein ...