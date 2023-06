Io ci ho provato Cesara | ma | il crollo di Gerry Scotti per Silvio Berlusconi

(Di lunedì 12 giugno 2023) “Per me è stato il maestro del lavoro":si è commosso parlando diin collegamento con il Tg5. "Ci ha insegnato ad amare questo lavoro, a rispettarlo profondamente, a rispettare le persone con cui facciamo il nostro lavoro", ha poi aggiunto il conduttore. Grande stima, insomma, nei confronti del Cav, che si è spento oggi all'età di 86 anni., poi, ha colto l'occasione per svelare qualche aneddoto: “Lui voleva che noi fossimo un pezzo di tutte le famiglie dove entravamo”. E ha parlato anche dell'intuizione dell'ex premier di volere su Canale 5 un contenitore domenicale in diretta che potesse tenere compagnia alle tante famiglie italiane a casa: “Quando glielo abbiamo fatto notare e gli abbiamo detto ‘Dottore, sono sei ore di diretta', lui rispondeva: ‘Cosa ...

... mentre haa supportare Panicucci negli ultimi istanti del programma, prima di lasciare la linea allo speciale del Tg5 condotto daBuonamici. È parso evidente, tuttavia, come fosse ...... mentre haa supportare Panicucci negli ultimi istanti del programma, prima di lasciare la linea allo speciale del Tg5 condotto daBuonamici . È parso evidente, tuttavia, come fosse ...Vecchi, anche lui molto, ha preso la parola: 'Capisco, credo che questo riguardi tutti ... In studio per lo speciale del TG5 sulla morte dello storico fondatore di Mediaset c'èBuonamici ...

Gerry Scotti, il crollo al Tg5 per Berlusconi: "Io ci ho provato Cesara, ma..." Liberoquotidiano.it

L'annuncio più difficile, quello della morte di Silvio Berlusconi, arriva nel corso di Mattino Cinque, il programma condotto da Francesco ...L’outsider Caruso Grad sbucava così secondo a sorpresa su Cesara dei Colli dietro la quale veniva retrocessa Chanel dei Colli, mentre Chiquitita calava dopo aver provato il percorso esterno.