Investe ragazzi dopo una lite con la fidanzata | è accusato di lesioni e danneggiamento VIDEO

(Di lunedì 12 giugno 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoE’diil giovane arrestato per avere investito alcune persone a Nola, in provincia di Napoli. Almeno sette le persone coinvolte. Tra loro un giovane giudicato guaribile in 5 giorni. Sull’accaduto sono in corso indagini da parte del commissariato di Nola. Secondo una prima ricostruzione della vicenda, in Piazza Duomo, intorno all’una, un ragazzo a bordo di una Panda ha iniziato a sfrecciare tra i tanti giovani della movida nolana.averne investito diversi si è allontanato dal centro a tutta velocità e nei pressi del comune di Camposano la sua auto a causa anche della velocità, è rimasta coinvolta in un incidente stradale capovolgendosi. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Prima di altri epiloghi drammatici, le istituzioni intervengano per proteggere i residenti, queiche vogliono divertirsi nel pieno rispetto delle regole e dell'educazione civica e per fermare ...Nola, litiga con la fidanzata e con l'autopedoni in piazza Duomo: almeno setteferiti I soccorsi, però, sono stati tutt'altro che tempestivi: la prima telefonata al 112 è partita ...Almeno settesecondo le notizie in possesso al deputato Francesco Emilio Borrelli sono stati trasportati in ospedale: alcuni sono in condizioni serie ma non in pericolo di vita. Il giovane è ...

Notte di terrore a Nola. A Piazza Duomo, intorno all'una un ragazzo con una Panda di colore nero ha iniziato a sfrecciare tra i tanti giovani della movida nolana. Dopo aver investito diversi pedoni, i ...