Intervista esclusiva ad Alessandra Masi | «Carrozze | cavalli | duchi… sono una romantica!»

(Di lunedì 12 giugno 2023), classe 1992, è una giovane e talentuosa attrice italiana nata a Massa di Somma, in provincia di Napoli.è conosciuta principalmente per il suo ruolo di Chiara Petrone nella celebre soap opera “Un posto al sole”. È attualmente impegnata in un progetto audace e personale: “La mia prima volta da sola“. Si tratta del primo monologo che segna una tappa importante nella sua carriera, dovenon è solo l’attrice protagonista ma indossa anche i cappelli di regista, autrice e produttrice, presentando una visione autenticamente sua. L’ascesa artistica di: dall’Accademia al palcoscenico londinese Fin dall’adolescenza,ha coltivato la passione per il teatro, salendo per la prima volta sul palco di un villaggio vacanze a soli 16 ...