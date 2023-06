Inter | Zanetti | «Mi volevano tutte le big | ma non potevo andarmene»

(Di lunedì 12 giugno 2023) Javier, vicepresidente dell’, ha parlato del suo rapporto con il club nerazzurro. Tutti i dettagli Javier, vicepresidente dell’, ha parlato a Muschio Selvaggio. PAROLE – «Sono arrivato in Italia molto giovane all’. Da lì c’è stata questa passione, questo legame molto forte da entrambe le parti. L’mi ha accolto come in una famiglia, il lato umano per me è la cosa più importante. Cercavo un club con questi valori che condivido. Possibilità di andare via? MiReal, Barcellona Manchester United. Proprio quando l’non andava bene. Nonabbandonare l’in quella situazione. Ero il capitano e avevo una grande responsabilità».

Javier, ex capitano dell', ha rilasciato una lunga intervista a Muschio Selvaggio. Queste le sue parole sullo Special One: " Mourinho è un uomo molto preparato, lui si presentava in conferenza con tre finaliste nei tre tornei (in Champions, Roma in Europa e Fiorentina in Conference).

