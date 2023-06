Inter | Zanetti | 'La maglia numero 4? Magari un giorno la indosserà uno dei miei figli'

A parlare del tecnico portoghese, ci ha pensato il suo ex capitano ai tempi dell', che ha rimarcato la grande stima che c'è tra i due. Sul fronte del nuovo stadio della Roma, novità ...Javier, vicepresidente dell', ha parlato del suo rapporto con il club nerazzurro. Tutti i dettagli Javier, vicepresidente dell', ha parlato a Muschio Selvaggio. PAROLE - "Sono ...Javier, ex capitano dell', ha rilasciato una lunga intervista a Muschio Selvaggio. Queste le sue parole sullo Special One: " Mourinho è un uomo molto preparato, lui si presentava in conferenza ...

Javier Zanetti, vicepresidente dell’Inter, ha parlato a Muschio Selvaggio. PAROLE – «Sono arrivato in Italia molto giovane all’Inter. Da lì c’è stata questa passione, questo legame molto forte da ...Inter, Javier Zanetti parla della sua esperienza in nerazzurro. In una lunga intervista al podcast Muschio Selvaggio, l’ex capitano nerazzurro è stato interrogato su quella che è stata la sua carriera ...