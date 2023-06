Inter | testa alta | caccia all’obiettivo seconda stella

Leggi su inter-news

(Di lunedì 12 giugno 2023) Dopo la cocente finale di UEFA Champions League, per l’è subito il momento di sollevare lae porre lo sguardo al futuro. In vista della prossima stagione il principale obiettivo si chiama. OCCHI AL FUTURO – Quanto fatto vedere dall’in questa Champions League e nella finale della competizione, può far sorridere i tifosi. Un sorriso amaro, certo. Ma c’è la grossa consapevolezza che questa squadra può giocarsela con tutti. Mantenere l’ossatura della rosa e aggiungere un paio di tasselli giusti può permettere a Simone Inzaghi di portare l’al grande obiettivo per il prossimo futuro. Ovvero quello scudetto che varrebbe lasulla maglia. Lo scudetto numero venti. Se la Champions League è un sogno e una ...