Inter | più tranquillità nella prossima Champions League | un vantaggio

Leggi su inter-news

(Di lunedì 12 giugno 2023)edizione della UEFA, l’avrà un po’ più di ‘’ rispetto alle ultime stagioni. Grazie al netto percorso di quest’anno, infatti, ci sarà unper i nerazzurri. FASE A GRUPPI “ALLEGGERITA” – La, per l’, non dovrebbe iniziare come un Everest da scalare. Rispetto alle ultime stagioni dove i nerazzurri hanno spesso trovato gironi abbastanza proibitivi (come quello di quest’anno con Bayern Monaco e Barcellona), il prossimo anno ci sarà un: poter partire dalla seconda fascia (vedi articolo). Certo, le possibilità di trovare una big ci sono comunque, considerato il lotto di squadre in prima fascia. ...