Inter | per 12 ancora niente vacanze | i convocati nelle nazionali!

Leggi su inter-news

(Di lunedì 12 giugno 2023) L’ha chiuso ufficialmente la sua stagione dopo la finale di Champions League, orae poi si ricomincia da luglio. Per 12 giocatori, il lavoro non èfinito. Iin Nazionale NAZIONALI ? Dodici giocatori dell’dovrannoaspettare un po’ prima di andare in vacanza. Dopo la finale di Champions League a Istanbul, diversi calciatori sono volati nei ritiri delle proprie nazionali per giocarsi amichevoli, qualificazioni all’Europeo e Nations League. L’Italia ne fa padrona con ben 5 giocatori., 12proprie Nazionali. ITALIA: Acerbi, Barella, Bastoni, Darmian, Dimarco. Spagna-Italia Semifinale Nations League – Enschede, 15 giugno ore 20:45. Finale/finale terzo posto ...