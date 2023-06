per Nacho : il difensore del Real Madrid ha confermato che resterà nella capitale spagnola anche nella prossima stagione, nonostante le tante voci di mercato che lo accostavano ai ...... sempre a centrocampo, che Guardiola ha analizzato la malmostosità dei 90' contro l'di Simone ...male la stagione di Gündogan Dal monolitico trio Xavi - Busquets - Iniesta di Barcellona ...... si racconta dopo la vittoria in Champions League contro l'Pep Guardiola ha raccontato così il trionfo del suo Manchester City a Istanbul in un'intervista ad Olé. LE PAROLE - "Non lo so,...

Inter, niente obbligo di cessione entro il 30 giugno: la strategia di Marotta e Ausilio Calciomercato.com

La cavalcata dell'Inter in Champions League ha dato una boccata d'ossigeno incredibile e importantissima alle casse del club nerazzurro e dà più margine operativo ai dirigenti, Marotta in primis che i ...L’incredibile vita dell’italiano più iconico della seconda parte del Novecento, colui che ha incarnato la Seconda Reupbblica ...