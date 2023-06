Inter | Moratti | “Il Manchester City era battibile | mi ha meravigliato”

(Di lunedì 12 giugno 2023) “Era una partita che ci aspettavamo sarebbe stata molto difficile invece così non è stato sul campo. La squadra ha giocato in maniera intelligente, si poteva pareggiare e forse sarebbe finita anche bene perché eravamo meno stanchi di loro. Ilmi ha, mi aspettavo uno squadrone invece era. Questo fa pensare che l’sia una bella squadra”. Queste le parole dell’ex presidente dell’Massimoai microfoni di ‘La Politica nel Pallone’ su Gr Parlemento in merito alla finale di Champions League persa dai nerazzurri di Simone Inzaghi contro ildi Pep Guardiola. SportFace.

Massimo, storico presidente dell'(LaPresse) - Calciomercato.itLa prima domanda che gli abbiamo posto è che avversario è stato Silvio Berlusconi per Massimo: 'È stato un ...Così Angelochiede ufficialmente alle forze dell'ordine di aprire un'inchiesta. Sei anni ... Alcuni bagarini si piazzano proprio in via Amedei , di fronte al circolo dell'. Il traffico ...promuove l': 'A Istanbul ho visto una grande squadra. Siamo pronti per nuovi successi' Italia sconfitta nella finale del Mondiale Under 20: gli azzurri si arrendono 1 - 0 all'Uruguay all'...

Moratti torna sul ko dell'Inter: "Lukaku non è da criticare, la sconfitta arriva su un episodio" TUTTO mercato WEB

Il presidente Moratti in esclusiva ai microfoni di Calciomercato.it ha ricordato Berlusconi: "Un avversario leale, un trascinatore" ...I ricavi ottenuti da pubblicità personalizzata ci aiutano a supportare il lavoro della nostra redazione che si impegna a fornirti ogni giorno informazione di qualità. Rcs Mediagroup si impegna quotidi ...