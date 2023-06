Inter | il dolore di Darmian | 'Fa dannatamente male A un passo dal sogno | ce lo meritavamo'

... abbiamo dimostrato al mondo che l'ha qualità. Dobbiamo essere orgogliosi anche di quello che abbiamo fatto in finale, anche se c'è ungrandissimo in questa sconfitta. Volevamo portare ...Ilper la finale di mercoledì scorso non è ancora passato e non credo passerà nemmeno nei ... come quella contro il Basilea e con il West Ham, ma la finale con l'resta una serata molto ......dimostrato al mondo che l'ha qualità. Dobbiamo essere orgogliosi anche di quello che abbiamo fatto in tutta la competizione e anche in finale, anche se q uesta sconfitta ci provoca un...

Inter, il dolore di Darmian: 'Fa dannatamente male. A un passo dal ... Calciomercato.com

L’allenatore del Manchester City Pep Guardiola riempie di elogi la squadra di Simone Inzaghi. Il primo pensiero in conferenza di stampa di Pep Guardiola è complimentarsi con l’Inter. “Voglio congratul ...L'Inter di Inzaghi chiude la sua stagione con una sconfitta in Finale di Champions League ma il bello di Istanbul è che poi c'è sempre Atene.