Inter | Dumfries | «Dopo la Champions | la sensazione più grande che rimane è l’orgoglio»

(Di lunedì 12 giugno 2023) Denzel, giocatore dell’, ha parlato attraverso il proprio profilo ufficiale Instagramla sconfitta in finale diLeague Denzel, giocatore dell’, ha parlato attraverso il proprio profilo ufficiale Instagramla sconfitta in finale diLeague. PAROLE – «È difficile descrivere cosa mi passa per la testa. Ma lapiùcheè: ORGOGLIO. Sulla squadra, che abbiamo lottato per il club, i colori e la città. Si vince e si perde insieme ma sempre Forza!».

Denzel, giocatore dell', ha parlato attraverso il proprio profilo ufficiale Instagram dopo la sconfitta in finale di Champions League Denzel, giocatore dell', ha parlato ...A tre giorni dalla sconfitta dell'in finale di Champions League (0 - 1 contro il Manchester City), anche Denzelsi è rivolto ai suoi follower con un messaggio postato su Instagram: 'È difficile descrivere cosa mi passa ......riportano a casa Denzel, che ripercorre il cammino dei Paesi Bassi in vista della sfida contro la Croazia in semifinale. Dopo gli esordi nel modesto Barendrecht, il terzino destro dell'...

Inter, col Chelsea tre possibili nomi in entrata. E occhio a Dumfries – CdS Inter-News.it

"È difficile descrivere cosa mi passa per la testa. Ma la sensazione più grande che rimane è: ORGOGLIO. Sulla squadra, che abbiamo ...Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...