Inter | Dumfries | “Difficile descrivere ciò che penso ora | sono orgoglioso”

(Di lunedì 12 giugno 2023) A tre giorni dalla sconfitta dell’in finale di Champions League (0-1 contro il Manchester City), anche Denzelsi è rivolto ai suoi follower con un messaggio postato su Instagram: “Ècosa mi passa per la testa. Ma la sensazione più grande che rimane è: orgoglio. Sulla squadra, che abbiamo lottato per il club, i colori e la città. Si vince e si perde insieme ma sempre Forza!”, ha affermato l’esterno olandese. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Denzel Justus Morris(@d2) SportFace.

...riportano a casa Denzel, che ripercorre il cammino dei Paesi Bassi in vista della sfida contro la Croazia in semifinale. Dopo gli esordi nel modesto Barendrecht, il terzino destro dell'...LA STRATEGIA - Questo non vuol dire che l'non cederà un big, ma che sarà libera di decidere ... Barella, Lautaro, Calhanoglu, Bastoni, perfinoe Brozovic , tutti giocatori che si sono ...Franck Kessie © LaPresse - Calciomercato.itI catalani chiedono tra i 30 e i 35 milioni, cifra che l'non può permettersi. Il tentativo sarà dunque quello di uno scambio. Al Barça,e ...

Inter, col Chelsea tre possibili nomi in entrata. E occhio a Dumfries – CdS Inter-News.it

Le Finali hanno grande fascino. Partite secche, alla morte. Prima di iniziare non si vuole proprio pensare al fatto che qualcuno alla fine gioirà e ...L'ad dell'Inter è al lavoro per cercare di dare al proprio allenatore una formazione competitiva anche il prossimo anno in Europa ...