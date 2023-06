Inter | Dimarco | “A un passo da un’impresa storica Voi tifosi avete vinto”

(Di lunedì 12 giugno 2023) “È dura. Abbiamo lasciato sul campo la nostra anima ma non è bastato. Fa male, ma dobbiamo essere orgogliosi di tutto il lavoro svolto e di essere andati a unda. Voglio poi ringraziare i nostri. Voi: a Istanbul, a Milano, a San Siro, ovunque. Oggi più che mai: ci sono giorni in cui essereista è facile, altri in cui è doveroso e giorni in cui esserlo è un onore”. Questo il post pubblicato da Federico, a due giorni dalla finale di Champions League. SportFace.

Tutti presenti i 23 convocati, compresi i cinque giocatori dell'Inter reduci dalla finale di Champions persa sabato con il Manchester City: Darmian, Acerbi, Bastoni, Dimarco e Barella.

Primo allenamento a Coverciano per l'Italia di Roberto Mancini per preparare la semifinale di Nations League in programma a Enschede, in Olanda, il 15 giugno contro la Spagna. Tutti presenti i 23 convocati, compresi i cinque giocatori dell'Inter reduci dalla finale di Champions persa sabato con il Manchester City: Darmian, Acerbi, Bastoni, Dimarco e Barella.