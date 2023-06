Inter | cosa serve per la continuità europea? Tre colpi per reparto!

Leggi su inter-news

(Di lunedì 12 giugno 2023) L’ha perso la finale di Champions League, ma ha già lanciato la nuova sfida per la prossima stagione: riprovarci. Servirà però un mercato oculato RIPROVARCI ? L’ha terminato ufficialmente la sua stagione. I nerazzurri vice campioni d’Europa, dopo la finale persa contro il Manchester City in Champions League, ora andranno in vacanza prima di ritornare nuovamente in pista a partire da luglio. Niente ferie, invece, per la dirigenza che insieme a Simone Inzaghi dovrà programmare il futuro. La parola d’ordine dopo la finale di Istanbul è una:! Inzaghi e i giocatori hanno lanciato una promessa ai propri tifosi, ovvero quello di riprovare a riconquistare un’altra finale. Difficile sì, impossibile no. Per farlo occorrerà non sbagliare l’imminente campagna estiva di calciomercato. L’ha solide basi, ...