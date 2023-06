Inter | chi viene incoronato da Moratti | Semplicemente mostruoso

(Di lunedì 12 giugno 2023) Commenta così un orgoglioso Massimo, dopo la finale persa sabato dalla suacontro il City: 'Le occasioni sbagliate? Troppe - commenta in un'vista a Leggo - soprattutto il colpo di ...

Il mitico coach Dan Peterson sostiene da sempre che le finali le perde solole gioca. Vero. Ma c'è un limite alle sconfitte. L'Italia è reduce da dieci giorni che l'hanno ...in Conference e l'...... "Due ore prima della fine del mercato che poi mi portò all'io dissi ad Inzaghi 'Guarda che ... Per le sue maglie l'ha sempre fatto: è ciò che l'ha reso più forte anche dell'ostracismo di...Commenta così un orgoglioso Massimo Moratti , dopo la finale persa sabato dalla suacontro il City: 'Le occasioni sbagliate Troppe - commenta in un'intervista a Leggo - soprattutto il colpo di ...

FCIN1908 / Calciomercato Inter, forte interesse per Yann Bisseck: ecco chi è fcinter1908

Berlusconi è morto per la sua malattia, la leucemia: i polmoni erano «puliti», e la crisi renale che tanto aveva preoccupato durante il penultimo ricovero era rientrata. Nella notte un «evento acuto»: ...Il difensore nerazzurro, in ritiro con la Nazionale, punta alla Nations League dopo l'amara sconfitta contro il City ...