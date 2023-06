Inseguire l’adrenalina | intervista a Gregorio Paltrinieri

Leggi su ultimouomo

(Di lunedì 12 giugno 2023) A 28 anni,conosce il sapore del successo come pochi, pochissimi altri nuotatori italiani (ce lo ricorda il record di medaglie iridate sottratto a Federica Pellegrini) e non, in attività e non. Uno che sa “di essere uno dei nuotatori più forti di sempre”. Con dodici mesi di grandi appuntamenti all’orizzonte, tra i Mondiali 2023 di Fukuoka e le Olimpiadi 2024 di Parigi, ci siamo fatti raccontare da Greg come sia vivere da dentro tutto questo. Se sia possibile, in qualche modo, “viversela bene”, per usare parole sue; oppure se le pressioni, le aspettative e il carico di allenamento siano troppo ingombranti per riuscirci davvero. E dove si trovino le motivazioni per nuotare tanto forte e tanto a lungo, per quattro Giochi olimpici da protagonista. Cambiando disciplina? Rivedendo lo stile di gara? Mettendo in discussione se stessi, ...