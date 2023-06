INPS | tante novità sulle pensioni | le cose da sapere per evitare problemi e nuove cifre

Leggi su ilovetrading

(Di lunedì 12 giugno 2023) Dal Governo ci sonoriguardanti le, cosamisure e lenel 2023. Il Governo è al lavoro sia per risolvere l’annoso problema del mercato del lavoro, sia. In questi giorni sono è in corso la definizione dipolitiche previdenziali e sugli importi e le uscite anticipate dal lavoro.2023, riforme Governo: tutto quello che dovete– ilovetrading.itI contenuti a proposito delle riformestiche potrebbero trovarsi nella Manovra Finanziaria o in un’apposita politica sul tema, anche se, tuttavia, bisogna trovare risorse economiche per rivedere l’attuale legge ...