Iniziano le esercitazioni aeree Nato in Germania Si simula l’invasone di forze speciali da Est

(Di lunedì 12 giugno 2023) Prende il via sui cieli dellal’esercitazione aerea della“Air Defender 23”. Vi parteciperanno fino al 23 giugno oltre 10mila soldati di 25 Paesi, tra cui anche Svezia e Giappone che non fanno parte dell’Alleanza atlantica. Con 250 velivoli, 104 dei quali dislocati solo dagli Usa, sarà la più gande esercitazione aerea dalla fine della Seconda guerra mondiale. Non mira solo a verificare il coordinamento di manovre e comunicazione in potenziali ingaggi, passando dai rifornimenti di carburante, all’esperienza delle aree di atterraggio e di volo, ma anche l’efficienza logistica di spostamento e stazionamento delle diversealleate nel cuore dell’Europa. “Air Defender 23” è stata pianificata dal 2018, avendo presente quindi solo l’invasione della Crimea del 2014 come fatto ancora isolato: in cinque ...