Incredibile nel carcere di Latina | detenuto scavalca il muro e fugge con un’auto rubata all’esterno | denuncia la FP CGIL 

Leggi su italiasera

(Di lunedì 12 giugno 2023) “Undi origine nordafricana, è evaso daldi. Durante i “passeggi”, il tempo trascorso dai detenuti nei cortili appositi per consentire loro la permanenza all’aria aperta, ilè riuscito are più muri e a dileguarsi. Sembrerebbe anche che abbia rubatovettura privata per rendere più efficace la propria fuga”, ha comunicato il Coordinatore regionale Ciro Di Domenico della FP CGIL Polizia Penitenziariaevaso, la FP CGIL: “Ildiha quasi il doppio dei detenuti presenti rispetto ai posti previsti, mentre gli agenti in servizio la domenica sono pochi” Come ha spiegato il sindacalista, “Le ricerche sono scattate subito, ma ancora non sono ...