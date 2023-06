Incorvaia dà una lezione ai fanatici del GF Vip | “Non siamo pedine”

Leggi su biccy

(Di lunedì 12 giugno 2023) Mai come per questa edizione del GF Vip i fan dei vari personaggi si sono fatti guerra sui social. Le faide non sono finite con l’ultima puntata del reality, anzi. Dopo Daniele Dal Moro (che se l’è presa con le Orianistas), oggi è intervenuta anche Micol. L’ex gieffina ha parlato anche ai suoi follower ed ha chiesto alla parte meno sana del suo fandom di non parlare a suo nome e soprattutto di non insultare gli altri protagonisti della settima edizione del GF Vip. A giorni alterni mi ritrovo in tendenza senza neppure capire il perché. Non avevo spazio a sufficienza per poter scrivere, dunque ecco qui. pic.twitter.com/hwA4tXAdrA — Micòl (@Micol) June 12, 2023e i commento sui fan-atici del GF Vip. “Le persone di cui parlate non sono dellein un gioco da tavolo di cui poter ...