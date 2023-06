Incidente choc al matrimonio | si ribalta il bus con gli ospiti | 10 morti e 25 feriti ' Stavano tornando in hotel'

Coppia di sposi trovata morta dopo la prima notte di nozze in India: l'ipotesisulla Treviso Mare, motociclista si impiglia in un cavo spezzato dal maltempo: morto sul colpo L'autista ...Il giovane è ancora sotto: verrà indagato per omicidio stradale. In questa fase è una prassi, per chi è coinvolto in unmortale, quantomeno per dargli la possibilità di accedere agli ...a Molfetta: muore un 21enne . Sottol'investitore . Si indaga per omicidio stradale .a Molfetta: muore un 21enne. Secondo la ricostruzione dei carabinieri attorno alle 00:20 ...

Camerano. Altro incidente choc sulle strade marchigiane ... Redazione ETV Marche

La festa di matrimonio finisce in tragedia. È di almeno 10 morti e 25 feriti il bilancio di un incidente che ha coinvolto un bus charter che trasportava gli ospiti di una cerimonia di ...È morto pochi giorni dopo l’incidente Andrea Micucci, il 54enne civitanovese che mercoledì scorso è caduto da una tettoia mentre stava montando una zanzariera. Sin ...