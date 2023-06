Inaugurata a Bari la foresta urbana | ecco City Tree | il progetto anti inquinamento di JTI e Save the Planet

(Di lunedì 12 giugno 2023) L’installazione di, una sorta di piccola, purifica l’aria circostante per quasi 10mila persone ogni ora e riduce il fenomeno dell’isola di calore

La materioteca ( www.materialiecosostenibili.- È stata presentata ieri mattina City Tree, l'installazione urbana capace di concentrare al ... Si tratta di una struttura, prima in Italia, promossa da JTI Italia e Save the Planet,...

Inaugurata a Bari la "foresta urbana": ecco City Tree, il progetto anti ... ilGiornale.it

L'installazione di Bari, una sorta di piccola foresta urbana, purifica l'aria circostante per quasi 10mila persone ogni ora e riduce il fenomeno dell'isola di calore ...