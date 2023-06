In principio furono gli ortaggi | il calcio è solo l’ultimo arrivato | storia del bagarinaggio e di chi lucra sulla passione della gente

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 12 giugno 2023) La questione torna d’attualità a intervalli regolari. Durante ogni Coppa del Mondo, prima di ogni finale continentale, alla vigilia di ogni derby più o meno d’alta classifica. I biglietti evaporano poche ore dopo la messa in vendita per poi riapparire magicamente poco primapartita, davanti allo stadio o fra le onde perigliose di internet. Ovviamente a prezzi pornografici. Le cronache degli ultimi giorni sono state particolarmente inquietanti. Cinquecento euro per la finale dei Playoff di B fra Bari e Cagliari. Mille per quella di Europa League tra Roma e Siviglia. Millecinquecento per la notte che consegnerà allaChampions il Manchester City (con l’Inter ko). È un gioco di prestigio che droga il punto di equilibrio fra domanda e offerta del mercato. E che si basa sullo sfruttamento...