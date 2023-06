In poche righe di commiato a Berlusconi | Putin ha spiegato tutto O quasi

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 12 giugno 2023) Poteva mancare il cordoglio di Vladimir, per il quale Silvioera “il primo dei suoi veri cinque amici”? Assolutamente no. Intanto, perché è un’amicizia che ha fatto scalpore, il miliardario diventato “mogul” (come scrive il New York Times) del centrodestra, per nove anni alla guida d’Italia, e l’ex tenente colonnello del Kgb issato in cima al potere nella Russia post-sovietica. Poi, perché tra i due c’era intesa. E amicizia. Nella mentalità russa, è considerata un destino. Una missione.è infatti stato tra i primissimi a inviare un telegramma di condoglianze indirizzato al presidente italiano Sergio Mattarella, come ha subito annunciato il Cremlino con un comunicato. Nel giorno della festa nazionale russa, dopo aver rivolto al Paese un breve ma intenso messaggio (“il patriottismo e la responsabilità perla ...