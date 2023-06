In morte di Berlusconi | contro gli insulti social e gli elogi ipocriti

Leggi su ilprimatonazionale

(Di lunedì 12 giugno 2023) Roma, 12 giu – No, questa non è la classica apologia postm. Non leggerete l’ennesimoo funebre di Silvio. Chi scrive non lo ha mai votato, sostenuto, seguito nel suo percorso politico. Certo, diapprezzava lo strepitoso lato istrionico, la sua spontaneità, la sua ironia, il suo essere generoso con gli amici malgrado le continue pugnalate alle spalle, il suo non cadere mai nel moralismo che attanaglia un’Italia assediata da plotoni di beghine da un lato e predicatori di umanitarismo dall’altro. Apparenti fronti contrapposti di un’unica voce robotica gracchiante giustizialismo e perbenismo. Viceversa, del cavaliere senza maschere chi scrive non condivideva l’approccio alla res publica, l’informe visione politica, il liberalismo spacciato per libertà, le continue contraddizioni, il modello ...