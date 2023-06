“In crisi per lui” Giaele De Donà | si scopre tutto sul marito Brad | c’è di mezzo il famoso

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 12 giugno 2023)Deè diventata famosa grazie al GF Vip 7, dove ha anche conosciuto le sue attuali socie. Con Oriana Marzoli e Micol Incorvaia l’influencer ha dato vita a una linea di giacche in collaborazione con un noto brand. E proprio nell’ultima intervista, rilasciata a “Non succederà più”, programma radiofonico in onda su RadioRadio, ha parlato della sua esperienza nella Casa. E a proposito della sua amica Oriana, ora partita per Supervivientes, si è detta molto felice che abbia chiarito con Daniele Dal Moro. “Oggi sono felici” ha assicuratoDesugli Oriele, che dopo le brutte discussioni degli ultimi giorni si sono riappacificati. A proposito di, in radio la ex concorrente ha parlato anche della sua. Com’è noto, è sposata conford Beck, l’imprenditore che ...