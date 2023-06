In Cibum e il Giffoni Film Festival lanciano la prima challenge per aspiranti pasticcieri

(Di lunedì 12 giugno 2023) Inlancia laper. Con #winparte il nuovo progetto che mette in palio borse di studio per i corsi professionalizzanti della Scuola di Alta Formazione Gastronomica che ha sede a Pontecagnano Faiano. Allapossono partecipare diplomandi e diplomati, fino a 35 anni di età, che entro il 24 giugno 2023 si registreranno al seguente link. Dopo la registrazione i candidati dovranno pubblicare sui canali social Instagram e/o TikTok la video ricetta di una torta che contenga obbligatoriamente almeno frutta fresca di stagione o cioccolato, indicando tutti gli ingredienti usati nella caption e inserendo tag @ine #win2023 #iniziatuttodaqui. Dal 24 giugno e fino al 3 luglio, le ...

Salerno, Giffoni e In Cibum si uniscono per «WinCibum» challenge per aspiranti pasticcieri ilmattino.it

In Cibum e Giffoni lanciano la prima challenge per aspiranti pasticcieri. Con #wincibum parte il nuovo progetto che mette in palio borse di studio per i corsi professionalizzanti della Scuola di Alta.