In 5 anni 74 ragazzi morti sul lavoro Veneto maglia nera

(Di lunedì 12 giugno 2023) Anche in Italia troppie bambini iniziano a lavorare prestonorileSono 74 i minorisulin Italia nell’arco di cinque, tra il 2017 e il 2021. E l’occupazione con under 18 continua a crescere. È quanto emerge dal report “minorile in Italia: rischi, infortuni e sicurezza sui luoghi di”, realizzato da Unicef, sulla base dei dati dell’Inail e dell’Inps, e pubblicato in occasione della Giornata Internazionale contro lo sfruttamento deldei minori che ricorre il 12 giugno. Questa giornata è stata promossa nel 2002 dall’Organizzazione Internazionale del(Oil), un’agenzia delle Nazioni Unite che si dedica alla promozione dei diritti dei lavoratori. Il rapporto Unicef rivela che è in crescita il numero dei ...