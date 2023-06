Imbriani | la ‘fine’ della scuola al gusto dolceamaro | “Con te ho condiviso gioie e dolori | amicizie e amori”

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 12 giugno 2023) Tempo di lettura: 2 minutiTerminato l’anno scolastico, non resta che aspettare lo svolgimento degli esami di Stato per le classi quinte, il cui inizio è atteso per il prossimo 21 giugno per la prima prova e quindi, non più tardi del mese di luglio 2023 le porte dell’Istituto P.E.di Contrada Baccanico si chiuderanno per sempre. Almeno quelle dell’attuale immobile che, come ormai noto, dovrà essere demolito per far spazio ad un nuovo e più moderno edificato. Dopo che gli studenti avevano già celebrato lacon due striscioni, quello con la scritta “sei stata la mia adolescenza”, e poco dopo “Mi ha visto ridere, piangere. Mi hai visto crescere”, ecco che al rompete le righe di venerdì scorso, spunta un nuovo striscione: “Con te ho, ...