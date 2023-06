“Imbarazzante beatificazione” Travaglio si accanisce su Berlusconi

(Di lunedì 12 giugno 2023) Prima le vignette di Natangelo e di Vauro. Poi la home page del Fatto Quotidiano, di cui forse neppure conviene parlare visto che da quelle parti non si è neppure celebrato il buon gusto del rispetto della morte. E infine Marco, invitato oggi a parlare del decesso di Silvioe di quel famoso colpo di teatro ad Annozero, condotto da Michele Santoro, quando pulì la sedia dove sedeva il giornalista. I “nemici”, più che gli avversari del Cav non mollano la presa neppure nel giorno del suo decesso. Intervistato da Lilli Gruber a Otto e Mezzo,non si è unito al coro di cordoglio per il leader di Forza Italia e ha spiegato il perché di quella prima pagina online del Fatto Quotidiano. “Quando muore una persona in genere si fanno le condoglianze a parenti e amici e per dire cose negative si aspettano almeno i ...

Oggi abbiamo assistito a una giornatadiche ha tralasciato la realtà . Non si può dire il contrario di quello che si diceva quando era vivo. Berlusconi, come diceva ..."Oggi abbiamo assistito ad una giornatadi. Siamo costretti ora a dire quello che pensiamo: non possiamo dire il contrario di quello che pensavamo di una persona quando era viva...". Sono le parole di Marco ...... quanto fastidioso si è rivelato assistere alladella perfida e ambiziosa Jeanne Du ... se il paragone col capolavoro di Kubrick è a dir poco, quello con il rock movie della ...

Berlusconi, Travaglio: "Giornata imbarazzante con beatificazione" Adnkronos

Marco Travaglio scatenato a Otto e mezzo. Per parlare male del deceduto si dovrebbe aspettare almeno il suo funerale, premette il direttore ...Marco Travaglio: "Non condivido l'analisi del New York Times, quando muore una persona si fanno le condoglianze ai parenti dato che non ci si può mettere a dire cose positive, si aspettano i funerali, ...