Il Tribunale Vaticano condanna a 9 mesi gli attivisti di Ultima Generazione che si erano incollati alla statua del Laocoonte

(Di lunedì 12 giugno 2023) Novecon pena sospesa: questa laarrivata dalnei confronti dei duediche lo scorso agosto sidel, all’interno dei musei Vaticani. Si tratta di Ester Goffi, 26 anni, e Guido Viero, di 61. Prevista per entrambi anche una multa di 1.500 euro per il reato di danneggiamento aggravato e una da 120 euro per quello di trasgressione “a un ordine legalmente dato dall’autorità competente“. Ilhato anche la terza attivista che filmò l’azione degli. Laura Zorzini dovrà però pagare solo ...

... inviato a nome di Papa Francesco, dal Segretario di Stato, il cardinale Pietro Parolin ... Ore 14,20 -Milano: 'Lascia impronta' 'La scomparsa di Silvio Berlusconi non può non ...... quanto gli orientamenti giurisprudenziali delper la ex Jugoslavia e altre ... Molti guardano con speranza alle iniziative di pace del, ma probabilmente è più realistico pensare che ...... 2023 Palazzo di Giustizia Zerocalcare testimone in: "Folle accusa di associazione a ... Gli ostacoli della maggioranza, di Matteo Renzi e delMoreno D'Angelo Giugno 9, 2023

Il Tribunale Vaticano condanna a 9 mesi gli attivisti di Ultima Generazione che si erano incollati alla… Il Fatto Quotidiano

Lo scorso agosto si erano incollati ad una statua all'interno dei Musei Vaticani. Prevista anche una pena pecuniaria per danneggiamento aggravato ...Gentile Lettore, ogni giorno ANSA è impegnata nella produzione di informazione tempestiva e affidabile, grazie alla sua capillare presenza sul territorio nazionale e internazionale, con l’obiettivo di ...