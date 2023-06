Il Telegraph | «Il City ha festeggiato meno del West Ham | l’Europa dovrebbe spaventarsi»

Tuttavia una riflessione delpuò aiutare a capire perché effettivamente l'allenatore delè 'bravino': ' Guardiola merita molto di più che essere visto come la figura di spicco di ...... è un libro scomodo e per certi versi di culto quale è "The Lonely" della scrittrice Olivia Laing , eletto libro dell'anno, quando uscì nel 2017, da New Stateman, Guardian, Observer,, ...Ildice che De Bruyne "ha già vinto molto nella sua illustre carriera, ma c'è ancora la ... L'unica sfasatura tra KDB e la sua squadra è temporale: ilavrà la possibilità di vincere la ...

Guardiola è un genio che affina il talento dei suoi giocatori ... IlNapolista

City’s staff and squad flew back to Manchester on a club ... The squad are expected to arrive at about 7.30pm. Discover Telegraph Wine Cellar’s new wine club. Enjoy expertly chosen bottles at ...Manchester City reached the pinnacle of the European game with victory in the Champions League final on Saturday, which also saw them complete the treble. Here, the PA news agency looks at what could ...