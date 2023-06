Il successo della missione europea a Tunisi Forse | si | ma… e intanto Saied dice no ai rimpatri

(Di lunedì 12 giugno 2023) Undiplomatico non si misura certo nello spazio di poche ore. Servono tempo e pazienza, occorre vigilare e soprattutto verificare la messa a terra di promesse e progetti. La gestione del ...

La fretta con cui fonti di governo gridano all' "enormediplomatico dell'Italia eUe", non fa venire meno i timori che si sia davanti, invece, al nulla o quasi di fatto. Con l'...... l'Italia è stata punita nell'unica disattenzionepartita. Nel finale, infatti, Rodriguez di ... tutto regolare e dopo undici minuti di recupero sono stati gli uruguaiani a festeggiare il...... ha detto il portavoce del ministeroDifesa russo, generale Igor Konashenkov, 'Nelle ultime 24 ore, il gruppo di forze del sud ha respinto conotto attacchi di unità110 Brigata ...

Due gol nella ripresa per il meritato successo della Folgore Campionato Carnico

Dacia, in arrivo nuovo SUV (Media press) – Mondofuoristrada.it Proprio per queste qualità e caratteristiche uniche, la Dacia ha riscosso un certo successo sul mercato europeo. Suv, crossover e berline ...La quarta puntata del varietà dei Gialappi su Tv8 è dominata dallo special guest Giancarlo Magalli che vuole scalzare Forest. Giulia Salemi sarebbe una buona conduttrice se non si lasciasse distrarre ...