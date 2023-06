Il Silvio Berlusconi in noi

Luca Bottura con una battutaccia pubblicata sul suo profilo Twitter commenta a poche ore dall'annuncio la morte di: 'Aspettiamo tre giorni'. Casomai resuscitasse, è il senso. Una ironia storta quella del giornalista e presentatore radiofonico che ha scatenato il popolo social. 'Sei comunque un ..."Mi sento un patriarca":l'aveva confessato ad Alfonso Signorini in una intervista pubblicata su Chi per i suoi ottant'anni. All'epoca aveva cinque figli avuti da due mogli e dieci nipoti che adesso sono ...è stato il nostro testimonial mondiale più devastante, decise di far fare da noi cofanetti con 6 cravatte con scritto 'fatte da Marinella per', nel quale non doveva mai mancare la sua preferita, quella blu coi pallini bianchi. Non a caso la gente entrava e chiedeva quella, definendola 'la cravatta berlusconiana' ' .

Silvio Berlusconi è morto nella giornata di oggi, lunedì 12 giugno, all'ospedale San Raffaele di Milano. Il leader di Forza Italia era ricoverato da quattro giorni presso il polo ospedaliero, dove in ...Riascolta Addio a Berlusconi, il presidente più vincente di Tutti Convocati. Segui tutte le puntate, i podcast, la dirette e il palinsesto della radio de Il Sole 24 ORE.