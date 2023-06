Il saluto al Cavaliere | ci ha lasciato Silvio Berlusconi

Leggi su glieroidelcalcio

(Di lunedì 12 giugno 2023) Raccontare cosa è statonelle ore in cui conclude la sua parabola terrena è operazione abbastanza complessa, poiché egli è stato protagonista in tutti gli ambiti cui si è interessato e, come un gioco di matrioske, ognuno di questi finiva per incastrarsi nell’altro. Cosa sarebbe statosenza le televisioni? E senza il calcio sarebbe diventato protagonista della nostra politica, di tutta la nostra vita sociale dell’ultimo quarantennio? Sono piani e mondi inscindibili rapportati al personaggio. Nato in una famiglia borghese, visse l’infanzia e la gioventù dell’immediato dopoguerra, impegnandosi in varie attività prima di arrivare a quella edilizia, su cui iniziò a fondare il suo impero con la sua prima holding, la Edilnord. Prima aveva fatto anche l’intrattenitore e chansonnier sulle navi da crociera, e quel ...