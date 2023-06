Il Roland Garros stravolge il ranking | c’è un nuovo numero 1

(Di lunedì 12 giugno 2023) Terminato il secondo slam dell’anno che ha chiuso la stagione sulla terra: da oggi partono i tornei sull’erba in preparazione di Wimbledon PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Parigi non ha unre. In assenza del 14 volte campione delRafael Nadal, in molti si aspettavano che il suo connazionale ed Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Il serbo scalza Alcaraz dalla testa della classifica, Sinner stabile in nona piazza ROMA - Cambio al vertice nei Pepperstone ATP Rankings. Il trionfo al, che l'ha reso il campione Slam più titolato di sempre e l'unico ad aver vinto tutti i major almeno tre volte, ha riportato Novak Djokovic in vetta alla classifica. Grazie al suo 23esimo ...E adesso basta parlare di goat' Serbia's Novak Djokovic jumps as he celebrates his victory over Norway's Casper Ruud during their men's singles final match on day fifteen of theOpen ...Il quotidiano francese non poteva non celebrare Novak Djokovic , che ieri ha vinto il suo terzo, diventando il primo tennista della storia a conquistare 23 slam. Il serbo si è dunque ...

Djokovic - Ruud - Roland Garros Highlights - Tennis video Eurosport IT

Prima gli Australian Open ed ora il Roland Garros. Quando conta per davvero vince sempre e solo Novak Djokovic. Il serbo ha messo in bacheca lo Slam numero 23 della carriera ed ora è il giocatore con ...Tra i commentatori del torneo di eTennis del Roland Garros, Rivenzi ci ha raccontato la sua opinione sul connubio tra gaming e sport.