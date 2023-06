Il robot si scioglie | Djokovic in lacrime davanti a Ibra e Mbappé

Leggi su sportnews.eu

(Di lunedì 12 giugno 2023) Il serbo ha vinto il suo terzo Roland Garros battendo in finale Casper Ruud e ha conquistato il suo 23esimo slam, battendo un nuovo record PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Non poteva fallire l’occasione più grande e ovviamente non l’ha fatto. Dopo aver superato il favorito Carlos Alcaraz in semifinale, tra il terzo Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.