Il ricordo di Silvio Berlusconi | storia del politico più controverso d’Italia

Leggi su lifeandpeople

(Di lunedì 12 giugno 2023) Life&People.it 12 giugno 2023. Un giorno storico per il nostro Paese che, probabilmente, rimarrà per sempre ancorato neldi ognuno di noi; poche ora fa ci ha lasciato, ex Presidente del Consiglio e imprenditore di lunghissimo corso, in grado di dividere l’Italia tra aficionados innamorati del suo carisma e haters che invece ne hanno criticato l’operatoe non. Ma in qualsiasi modo la si pensi, è indubbio che la morte del Cavaliere, proprio per l’enorme portata della sua personalità, abbia segnato davvero la fine di un’epoca. Scopriamo perché. L’inizio nel settore edilizio Dopo aver trascorso la sua infanzia nel Basso Varesotto, il piccolosi trasferisce a Milano. Qui cresce nel quartiere Isola, conseguendo la maturità classica e laureandosi in ...