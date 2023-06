Il patrimonio di Berlusconi | Fininvest | Mediaset | Mondadori | ville | super yacht

Fanno parte deldianche tre jet e un elicottero privati e uno ...... comunque, non si sa come si svolgerà la divisione ereditaria, ma è certo che anche Luigi, come gli altri figli, accrescerà notevolmente il proprio. leggi anche Cosa ha fatto...Il più grandeche lasci su questa terra, che sono la tua splendida famiglia e i tuoi ... Questo il pensiero di Matteo Salvini (foto), vice premier e leader della Lega, per Silvio, ...

Il patrimonio lasciato da Berlusconi: da Mediaset al Monza, con gli immobili si superano i 3,6 miliardi. Il n… la Repubblica

Perché il secondo obiettivo proclamato da Berlusconi è il mantenimento delle radici italiane. «Mediaset è un patrimonio del Paese e rimarrà italiana», aveva fatto sapere. Ora si vedrà.I numeri differiscono. Centinaia di milioni in più, centinaia di milioni in meno. Ma le liste dei paperoni di Bloomberg e Forbes sono d'accordo: Silvio Berlusconi era fra le 400 persone più ricche al… ...