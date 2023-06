Il patrimonio di Berlusconi | dalle aziende all' impero Fininvest

(Di lunedì 12 giugno 2023) Ci sono le ville più famose, i jet privati e le imbarcazioni, e l'creato attorno a, con investimenti e partecipazioni che vanno dalla tv fino al settore bancario. Ildi Silvioracconta una parte della vita del Cavaliere, con la nascita di Mediaset e il controllo di canali tv anche in Spagna e Germania, fino a Mondadori e Mediolanum.

Ildel Cavaliere è valutato in 4 miliardi di euro ma ci sono da gestire i difficili nodi su ... si chiude il sipario su Silvio. E parte il difficile percorso dell'eredità fatta di ....... Nella storia politica del nostro Paese, con evidenti riflessi e proiezioni internazionali, rimarrà come personaggio - fenomeno. Non basta dire che, disponendo di un grande...La figlia Marinane è anche presidente. È certamente una storia di successo imprenditoriale: l'ultimo bilancio reso noto indica 4,9 miliardi dinetto, il business si differenzia ...

Cosa sappiamo sulla vita privata di Marta Fascina L'ex compagna di Silvio Berlusconi ha un ex marito e dei figliBerlusconi ha “probabilmente” avuto ragione nel ritenersi perseguitato da alcuni giudici. È il parere di Massimo D’Alema, storico avversario del Cavaliere, prima da segretario del Partito democratico ...