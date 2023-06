Il Papa ricoverato al Gemelli | nelle sale del Policlinico continua a lavorare

(Di lunedì 12 giugno 2023) Città del Vaticano – A quasi una settimana dal suo intervento,Francescoa migliorare. In una nota diffusa dalla Santa Sede, lo staff medico che segue il Pontefice,da mercoledì al decimo piano del, “informa che il decorso post operatorio del Santo Padread essere regolare, osservando le prescrizioni mediche”. Non solo: “Francescoad alimentarsi normalmente”. Questa mattina, conclude la nota, “ha ricevuto la Santa Eucaristia e successivamente si è dedicato alle attività lavorative”. Un lavoro che il Pontefice ha ripreso già da tre giorni. Niente Angelus per il Corpus Domini La solennità di ieri, molto importante per la Chiesa cattolica, ovvero il Corpus Domini, è rimasta però orfana dell’Angelus e della ...

Prosegue in maniera regolare il decorso post operatorio diFrancesco ,il 7 giugno all'ospedale Gemelli per sottoporsi a un intervento chirurgico di laparotomia e plastica della parete addominale con protesi. Il bollettino sulle condizioni di ...Anche questa voltaFrancesco non smette di fare pastorale e di guidare la Chiesa universale.al Policlinico Gemelli per essere operato di laparocele,sorprende tutti firmando proprio dall'ospedale il suo ...Berlusconi era statoal San Raffaele per un periodo di 45 giorni a causa di una polmonite e di una forma di leucemia. La notizia del suo decesso ha portato il fratello Paolo, i figli e ...

Papa Francesco ricoverato, come sta oggi. I medici: «Mai avuto un infarto ma domani deve rinunciare all'Angelu leggo.it

È stata una domenica di riposo e preghiera per Papa Francesco, ancora in degenza al Policlinico universitario Gemelli di Roma dopo l'intervento subito la settimana scorsa. Lo staff medico che lo assis ...SAN BIAGIO/TREVISO - Quando ha incrociato quell'ambulanza a sirene spiegate il pensiero è corso subito al figlio: «Speriamo che Ludovico stia bene, che sia al sicuro».